Норвегия предоставит Украине программы военной помощи на семь миллиардов евро

МИД Норвегии: Украине предоставят программы военной помощи на семь миллиардов евро

Норвегия предоставит Украине программы военной помощи, рассчитанные на пятилетний срок, на семь миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Норвегии.

Ранее стало известно, что более 30 военных кораблей НАТО прибудут в Эстонию. В учениях Baltops 23 в Балтийском море должны участвовать союзники из США, Швеции, Польши, Голландии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии.

В мае глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что страна поддерживает начало учений среди украинских пилотов — им готовы показывать, как работать с истребителями F-16. Норвегия также выражает готовность организовать занятия для солдат ВСУ на территории королевства.

Незадолго до этого также Норвегию посетила делегация из Украины. В ходе визита политики договорились о дополнительных поставках ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и контрбатарейных радаров ARTHUR. В тот момент спикер Верховной Рады отметил, что Норвегия приняла исторический пакет помощи и основала фонд поддержки Украины, насчитывающий 75 миллиардов норвежских крон (около 6,8 миллиарда долларов) и рассчитанный на пять лет.