Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:21, 31 мая 2023Россия

На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: на предприятии в Шебекино начался пожар после обстрела

Фото: страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»

На одном из промышленных предприятий города Шебекино начался пожар после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — пояснил глава российского региона.

Гладков добавил, что после окончания прямого эфира он будет более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Ранее Гладков опубликовал сводку по обстрелам со стороны Украины Белгородской области, которые произошли за сутки. По его словам, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 215 снарядов. Четверть из них пришлась на муниципальный центр, где был атакован пункт временного размещения с людьми внутри.

Прилет еще 47 снарядов зафиксировали в селе Новая Таволжанка, где были повреждены 23 домовладения. Также 57 снарядов выпущены из подствольной артиллерии противника по селу Муром, добавил губернатор.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.