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20:15, 1 июня 2023Россия

Мэр Шебекино сообщил о звонке Путина и обсуждении помощи

Мэр Шебекино Жданов заявил, что ему позвонил Путин и спросил, какая нужна помощь
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Мэр города Шебекино Владимир Жданов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поинтересовался, какая нужна помощь.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, планах. Он меня поблагодарил, и мы продолжили работу, продолжаем ее», — рассказал глава Шебекино.

Он отметил, что, по его мнению, президент владеет ситуацией и понимает, что происходит. В первую очередь, добавил Жданов, Путин спросил о том, какая требуется помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины.

Глава приграничного региона отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

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    Никита Абрамов
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