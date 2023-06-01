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20:39, 1 июня 2023Россия

Песков подтвердил звонок Путина главе Шебекино

Песков: Путин провел разговор с главой Шебекино, даны необходимые поручения
Владимир Жданов

Владимир Жданов. Фото: страница Владимира Жданова во «ВКонтакте»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Да. Такой телефонный разговор тоже имел место. Необходимые поручения [по итогам разговора] даны», — пояснил представитель Кремля.

Ранее о звонке главы государства сообщил глава Шебекино. Жданов отметил, что рассказал о действиях, планах властей. По его словам, президент его поблагодарил и в первую очередь спросил о том, какая требуется помощь.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины.

Глава приграничного региона отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

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    Никита Абрамов
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