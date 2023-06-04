Песков рассказал об указаниях Путина после атаки беспилотников на Москву

Песков заявил, что Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву 30 мая, а также постоянно получал доклады. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в Telegram.

«[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего и так далее», — поделился представитель Кремля.

Утром 30 мая Москву атаковали украинские беспилотники, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.

В Минобороны России сочли произошедшее террористическим актом. По информации ведомства, всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены.

Путин, в свою очередь, назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки Украины.