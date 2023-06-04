Песков рассказал об указаниях Путина после атаки беспилотников на Москву
Президент России Владимир Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву 30 мая, а также постоянно получал доклады. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в Telegram.
«[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего и так далее», — поделился представитель Кремля.
Утром 30 мая Москву атаковали украинские беспилотники, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.
В Минобороны России сочли произошедшее террористическим актом. По информации ведомства, всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены.
Путин, в свою очередь, назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки Украины.