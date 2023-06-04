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18:15, 4 июня 2023Спорт

Назван кандидат на пост главного тренера ПСЖ

Foot Mercato: ПСЖ рассматривает Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера

Фото: Angelika Warmuth DFL / Reuters

Назван кандидат на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации издания, в команде рассматривают назначение 35-летнего немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана. Отмечается, что владельцы ПСЖ уже обсудили с ним возможное сотрудничество. В скором времени состоится новый раунд переговоров.

3 апреля The Telegraph заявил, что к Нагельсману также проявляют интерес в «Челси». Он был фаворитом в списке из пяти тренеров, однако в итоге команду возглавил Маурисио Почеттино.

24 марта Нагельсман покинул немецкую «Баварию», в которой провел два года. Сообщалось, что специалист планирует сделать паузу в работе до конца сезона-2022/2023.

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    Ксения Курашкина
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