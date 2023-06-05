Стали известны подробности возможного перехода Мбаппе в «Реал»

Marca: игрок ПСЖ Килиан Мбаппе сможет перейти в «Реал» только в качестве свободного агента

Стали известны подробности возможного перехода форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал». Их сообщает Marca.

По информации издания, 24-летний футболист сможет перейти в «Реал» только в качестве свободного агента, так как мадридский клуб не желает платить ПСЖ за трансфер. Отмечается, что с нападающим может быть подписан предварительный контракт зимой 2024-го.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты. Его контракт с парижской командой рассчитан до июня 2024-го.

Весной 2022-го Мбаппе мог стать игроком «Реала», однако позже ПСЖ объявил, что футболист продолжит карьеру во Франции.