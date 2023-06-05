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15:06, 5 июня 2023Путешествия

Пилот российского лайнера заметил неопознанный летательный аппарат при посадке

Mash: пилот Sukhoi Superjet 100 заметил квадрокоптер при посадке в петербургском Пулково

Фото: Александр Листопад / Russian Planes

Пилот российского самолета Sukhoi Superjet 100 заметил неопознанный летательный аппарат при посадке в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 4 июня с лайнером авиакомпании «Северсталь», следовавшим из Ухты в Санкт-Петербург. Командир воздушного судна заявил, что увидел дрон с четырьмя винтами в районе города Колпино. Летательное средство находилось на высоте 600 метров.

Несмотря на случившееся, самолет благополучно приземлился в аэропорту прибытия. Авиагавань продолжила работать в штатном режиме, однако полиция начала расследовать причины появления в воздухе квадрокоптера. Кроме того, разыскивается его владелец.

Ранее другой неизвестный беспилотный летательный аппарат пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково. Дрон белого цвета заметили пилоты, он пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер беспилотника установить не удалось.

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    Зарина Дзагоева
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