Пилот российского лайнера заметил неопознанный летательный аппарат при посадке

Mash: пилот Sukhoi Superjet 100 заметил квадрокоптер при посадке в петербургском Пулково

Пилот российского самолета Sukhoi Superjet 100 заметил неопознанный летательный аппарат при посадке в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 4 июня с лайнером авиакомпании «Северсталь», следовавшим из Ухты в Санкт-Петербург. Командир воздушного судна заявил, что увидел дрон с четырьмя винтами в районе города Колпино. Летательное средство находилось на высоте 600 метров.

Несмотря на случившееся, самолет благополучно приземлился в аэропорту прибытия. Авиагавань продолжила работать в штатном режиме, однако полиция начала расследовать причины появления в воздухе квадрокоптера. Кроме того, разыскивается его владелец.

Ранее другой неизвестный беспилотный летательный аппарат пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково. Дрон белого цвета заметили пилоты, он пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер беспилотника установить не удалось.