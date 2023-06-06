Стало известно об ударах ВСУ по району Каховской ГЭС

РИА Новости: ВСУ наносят артиллерийские удары по району Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары с помощью артиллерии по району Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Также агентство со ссылкой на очевидцев отмечает, что несколько ударов пришлись по городу.

Ранее сообщалось, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.