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09:42, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об ударах ВСУ по району Каховской ГЭС

РИА Новости: ВСУ наносят артиллерийские удары по району Каховской ГЭС

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары с помощью артиллерии по району Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Также агентство со ссылкой на очевидцев отмечает, что несколько ударов пришлись по городу.

Ранее сообщалось, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

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    Кристина Есикова
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