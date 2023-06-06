Перечислены экологические последствия разрушения Каховской ГЭС

Эколог Шингаркин: санитарное состояние воды резко упадет после разрушения Каховской ГЭС

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в близлежащих населенных пунктах резко упадет санитарное состояние воды, считает эколог Максим Шингаркин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил главные экологические последствия случившегося и оценил сроки восстановления окружающей среды.

Экологический ущерб

«Нужно отдавать себе отчет, что это аварийный супермегапаводок. Резко падает санитарное состояние воды, наносится ущерб флоре, фауне и населенным пунктам. После такого рода паводков у нас возникает масштабное загрязнение водных объектов холерной и дизентерийной палочкой, в летний период времени это провоцирует эпидемии. Гибнут домашние животные, которые не могут уйти из городов», — объяснил он.

Устранение последствий

Острая фаза затопления будет продолжаться около двух недель, считает Максим Шингаркин. После этого возможно будет начать устранять последствия.

Первичные последствия будут устранены в течение месяца, а в целом это все затянется на полгода Максим Шингаркин эколог

«В течение двух недель значительные территории будут затоплены или подтоплены. В этот период никакой ликвидации последствий быть не может, потому что будет аварийная ситуация. Природа умеет восстанавливаться после таких событий, но, когда есть организация жизни людей, это ничего не решает. Например, полностью накрыло очистные сооружения, а у нас там были фекальные сточные воды, медико-биологическая станция — их восстановление даже в условиях максимальной поддержки занимает не меньше месяца. А если разрушена инфраструктура, то еще дольше», — заключил он.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара была разрушена Каховская ГЭС. Город и близлежащие к нему населенные пункты затопило. Власти начали эвакуацию местных жителей.