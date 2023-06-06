Стало известно о пострадавших из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки сообщил, что некоторым жителям после ЧС на ГЭС понадобилась медпомощь

Некоторым жителям Новой Каховки после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции понадобилась медпомощь. Об этом сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По словам мэра, пострадавших доставили в больницу. Их число и состояние не уточняется.

Леонтьев также сообщил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта. Он оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся больше чем на 10 метров и продолжает увеличиваться.

В Кремле назвали удар по ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот шаг Украину толкнули неудачи в ходе контрнаступления.