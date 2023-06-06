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15:06, 6 июня 2023Россия

Стало известно о пострадавших из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки сообщил, что некоторым жителям после ЧС на ГЭС понадобилась медпомощь
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Некоторым жителям Новой Каховки после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции понадобилась медпомощь. Об этом сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По словам мэра, пострадавших доставили в больницу. Их число и состояние не уточняется.

Леонтьев также сообщил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта. Он оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся больше чем на 10 метров и продолжает увеличиваться.

В Кремле назвали удар по ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот шаг Украину толкнули неудачи в ходе контрнаступления.

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    Зураб Дарахвелидзе
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