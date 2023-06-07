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14:08, 7 июня 2023Спорт

Стало известно о готовности Месси выступать за «Барселону» бесплатно

Cadena SER: форвард Лионель Месси выразил готовность выступать за «Барселону» бесплатно

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинский форвард Лионель Месси желает продолжить карьеру в испанской «Барселоне». Об этом стало известно Cadena SER.

Журналист Ману Карреньо рассказал, что президент испанского клуба Жоан Лапорта заверил отца и агента футболиста Хорхе Месси, что в случае возвращения аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». В ответ на это Месси-старший заявил, что его сын выразил готовность выступать за команду бесплатно.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста, помимо «Барселоны», претендуют «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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