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08:41, 7 июня 2023Россия

Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

Село Корсунка на берегу Днепра полностью ушло под воду из-за разрушения Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Село Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушло под воду из-за разрушения дамбы ГЭС Каховского водохранилища. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Также, по его словам, уровень воды в населенных пунктах Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери поднялся до крыш строений.

Ранее утром 7 июня администрация Новокаховского городского округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области продолжил падать. Так, по состоянию на 08:00 мск он снизился на 35 сантиметров. При этом в городе Голая Пристань вода начала резко прибывать.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Марина Совина
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