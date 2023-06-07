Патрушев заявил о сбросе воды Киевом на ДнепроГЭС до подрыва Каховской ГЭС

Патрушев заявил, что за сутки до подрыва Каховской ГЭС Киев сбросил воду на ДнепроГЭС

За сутки до подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) по указанию Киева была сброшена вода на ДнепроГЭС. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

«По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения», — пояснил Патрушев.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку более года, а подрыв плотины на Каховской ГЭС назвал террористической атакой Киева.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевские власти в преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС. По его мнению, одной из целей диверсии являлась попытка лишить Крым воды.