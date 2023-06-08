Помилованная Сапега обратилась к дававшему на нее показания Протасевичу

Помилованная Сапега пожелала дававшему на нее показания Протасевичу достойной жизни

Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега обратилась к бывшему молодому человеку, дававшему на нее показания Роману Протасевичу. Свое заявление она сделала в беседе с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым.

В ответ на просьбу журналиста высказаться о Протасевиче Сапега заявила, что считает неправильным говорить про этого человека и предпочтет промолчать. Тем не менее, она дала своему бывшему партнеру и подельнику по уголовному делу Telegram-канала NEXTA пожелание на дальнейшую жизнь.

«Ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все», — заявила помилованная россиянка.

Также в разговоре с Александром Гамовым она призналась, что не влюблена в Протасевича — свои чувства к нему она «не стала бы называть» любовью.

Сапега была помилована после обращения главы Приморского края Олега Кожемяко. Указ о помиловании был подписан Лукашенко сразу после встречи с Кожемяко. Сапега уже покинула Белоруссию и находится в России. До этого Лукашенко помиловал и самого Протасевича.

Тетя Сапеги называла помилованного Протасевича «козлом» и «сволочью», за которого девушка «тянула все это». При этом мать россиянки Анна Дудич заявляла, что поступок Протасевича по отношению к Сапеге останется с ним и будет на его совести. «Ему с этим жить», — говорила Дудич.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Оппозиционер с подругой совершали перелет по маршруту Афины — Вильнюс. Самолет компании Ryanair, на борту которого они находились, получил сообщение о минировании, а Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29 для сопровождения воздушного судна в аэропорт Минска. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.