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13:15, 8 июня 2023Россия

В Кремле отреагировали на помилование Сапеги

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия признательна Белоруссии за помилование Сапеги

Фото: П/с губернатора Приморского края / ТАСС

Россия признательна «белорусским друзьям» за помилование Софьи Сапеги. О реакции Кремля рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, власти позитивно восприняли освобождение россиянки. «Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений», — подчеркнул Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу 7 июня. Ранее суд республики приговорил ее к шести годам тюрьмы. Россиянку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко.

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