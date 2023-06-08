В Кремле отреагировали на помилование Сапеги

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия признательна Белоруссии за помилование Сапеги

Россия признательна «белорусским друзьям» за помилование Софьи Сапеги. О реакции Кремля рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, власти позитивно восприняли освобождение россиянки. «Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений», — подчеркнул Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу 7 июня. Ранее суд республики приговорил ее к шести годам тюрьмы. Россиянку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко.