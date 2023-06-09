Байдена обвинили во вмешательстве в выборы

Fox: конгрессвумен уличила Байдена во вмешательстве в выборы после новых обвинений Трампу

Конгрессвумен от Республиканской партии США Элиза Стефаник на фоне новых обвинений экс-президенту США Дональду Трампу уличила нынешнего американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы, передает телеканал Fox News.

По словам Стефаник, Байден использует Министерство юстиции США в качестве инструмента давления на Трампа, являющегося его главным конкурентом на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

«Радикальные крайне левые не остановятся ни перед чем, чтобы вмешаться в выборы 2024 года, чтобы поддержать катастрофическое президентство и отчаянную кампанию Джо Байдена», — отметила она.

Ранее Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти осудил действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. «Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему», — отметил он.

До этого Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов. По его мнению, обвинения связаны с секретными данными, которые агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.