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20:12, 9 июня 2023Путешествия

Названы отели Хургады с сетками от акул

Туроператор Tez Tour составил список отелей Хургады с сетками от акул в воде

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Появились названия отелей египетской Хургады с установленными в воде сетками от акул. Список, составленный туроператором Tez Tour, опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В перечень вошли гостиницы Albatros, Alf Leila wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurghada, Grand Seas by Sunrise, Mirage Resort & Aquapark, Mercure Hurghada, Rixos Premium Magawish и другие. В сообщении на сайте АТОР отмечается, что пока специалисты турбизнеса не видят со стороны туристов всплеска интереса именно к этим объектам.

«Мы думаем, что все-таки должно пройти немного времени, сейчас люди еще немного "отходят" от произошедшего», — предположили в Tez Tour.

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Представители компании рассказали РИА Новости, что при желании туристы, которые сейчас отдыхают в Хургаде, могут сменить отель. Для этого им нужно обратиться к гиду в своем месте проживания.

«Каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Однако надо понимать, что все пляжи и побережья, как и выходы в море, идентичны, поэтому смена отеля не предоставит туристу качественно новые условия», — добавили эксперты.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что ситуация с нападением акулы на россиянина на пляже в египетской Хургаде не привела к падению спроса на туры в страну. Однако подобный сценарий возможен в случае повторения инцидента. Несчастный случай с нападением акулы произошел 8 июня на пляже Dream Beach. Хищник атаковал 23-летнего Владимира Попова, который уже некоторое время проживал в курортном городе.

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    Марина Черняк
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