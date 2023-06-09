Гонщику Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию для переговоров с «Формулой-1»

Российскому гонщику Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1». Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, причиной стало решение суда, который отказался исключить спортсмена из санкционных списков. Британские власти заявили, что переговоры могут вести агенты гонщика. Мазепин же утверждает, что ему нужно лично встретиться с представителями команд, чтобы они могли оценить его скорость на сезон-2024.

22 апреля Мазепин подал иск в Федеральный суд Канады для того, чтобы власти страны отменили введенные против него санкции. Он заявил, что канадские санкции могут помешать ему вернуться в «Формулу-1».

Американская команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с пилотом в марте 2022 года. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с «Уралкалием», который ее спонсировал. Мазепин провел в составе команды один сезон, заняв 20-е место в общем зачете.