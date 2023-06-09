В ЗВО опровергли рассылку СМС-уведомлений о явке в военкомат в Петербурге

ТАСС: в ЗВО опровергли рассылку СМС-уведомлений о явке в военкомат в Санкт-Петербурге

Западный военный округ (ЗВО) опроверг данные об СМС-уведомлениях, которые якобы посылали жителям Санкт-Петербурга для того, чтобы те являлись в военкоматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения», — пояснили в пресс-службе военного округа.

8 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил инициативу Минобороны уведомлять призванных на военную службу граждан посредством направления им СМС-уведомлений. Председатель комитета отметил, что предлагаемая мера направлена на упрощение информирования пребывающих в запасе военнообязанных.

9 июня появилась информация о том, что жителям Санкт-Петербурга стали приходить СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат. В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для «сверки данных воинского учета».