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19:29, 9 июня 2023Россия

В ЗВО опровергли рассылку СМС-уведомлений о явке в военкомат в Петербурге

ТАСС: в ЗВО опровергли рассылку СМС-уведомлений о явке в военкомат в Санкт-Петербурге

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Западный военный округ (ЗВО) опроверг данные об СМС-уведомлениях, которые якобы посылали жителям Санкт-Петербурга для того, чтобы те являлись в военкоматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения», — пояснили в пресс-службе военного округа.

8 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил инициативу Минобороны уведомлять призванных на военную службу граждан посредством направления им СМС-уведомлений. Председатель комитета отметил, что предлагаемая мера направлена на упрощение информирования пребывающих в запасе военнообязанных.

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9 июня появилась информация о том, что жителям Санкт-Петербурга стали приходить СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат. В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для «сверки данных воинского учета».

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    Никита Абрамов
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