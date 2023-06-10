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12:02, 10 июня 2023Культура

В США обвинили украинцев в попытке «дерусифицировать русское искусство»

Автор TAC Седжвик обвинила украинцев в попытке «дерусифицировать русское искусство»

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В США заявили, что украинские активисты пытаются «дерусифицировать русское искусство». О таких случаях рассказала автор журнала The American Conservative (TAC) Кэти Седжвик.

По ее словам, за последний год украинцы стали все чаще вносить исправления в онлайн-базы и обращаться в западные музеи в попытке приписать польским, еврейским и русским художникам свою национальность. В их поле зрения также попал американский художник Энди Уорхол, семья которого была родом из Карпат. Наибольшую активность в этом плане проявляет украинка Оксана Семеник, которая периодически просит 24 тысячи своих подписчиков в Twitter отмечать музеи с просьбой внести исправления в биографии деятелей искусства.

В одном из своих интервью Семеник назвала «российской пропагандой» указание России в качестве места рождения художников. Она заявила, что ее цель — «освободить и деколонизировать украинскую культуру от российского контекста».

Седжвик рассказала, что «целями» Семеник стали художники Зинаида Серебрякова, Архип Куинджи, Иван Айвазовский и Илья Репин.

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Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Этот же музей назвал Ивана Айвазовского армянским художником.

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