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06:00, 10 июня 2023Спорт

Рой Джонс-младший призвал всех боксеров мира объединиться из-за рекомендаций МОК

Рой Джонс-младший призвал всех боксеров мира объединиться из-за лишения признания IBA

Фото: Saquan Stimpson / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший призвал к объединению из-за решения исполкома Международного олимпийского комитета отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Сейчас есть определенные проблемы, из-за которых страдают боксеры. Считаю, что перед лицом этих проблем боксеры всего мира должны объединиться. Бокс не должны исключать и притеснять», — заявил Джонс-младший.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Это решение приняли потому, что ассоциация не выполнила необходимые условия для восстановления членства. При этом бокс рекомендовали сохранить в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». До этого МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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    Ксения Курашкина
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