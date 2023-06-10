Рой Джонс-младший призвал всех боксеров мира объединиться из-за рекомендаций МОК

Рой Джонс-младший призвал всех боксеров мира объединиться из-за лишения признания IBA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший призвал к объединению из-за решения исполкома Международного олимпийского комитета отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Сейчас есть определенные проблемы, из-за которых страдают боксеры. Считаю, что перед лицом этих проблем боксеры всего мира должны объединиться. Бокс не должны исключать и притеснять», — заявил Джонс-младший.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Это решение приняли потому, что ассоциация не выполнила необходимые условия для восстановления членства. При этом бокс рекомендовали сохранить в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». До этого МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.