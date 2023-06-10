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11:54, 10 июня 2023Спорт

Появились новые данные о состоянии госпитализированного футболиста ПСЖ

Sud Ouest: состояние госпитализированного футболиста ПСЖ Серхио Рико улучшилось

Фото: Angel Martinez / Getty Images

Врачи сообщили о состоянии вратаря французского ПСЖ Серхио Рико, госпитализированного после падения с лошади. Новые данные появились у Sud Ouest.

По информации источника, испанский футболист начал идти на поправку. «Есть обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться очень осторожными», — заявили в больнице.

9 июня врачи сообщили, что футболиста снова ввели в искусственную кому. Отмечалось, что состояние спортсмена по-прежнему оценивается как тяжелое.

О госпитализации Рико стало известно 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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    Анастасия Борисова
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