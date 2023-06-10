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16:54, 10 июня 2023Спорт

Тарасова прокомментировала новые интимные видео с участием Дзюбы

Тренер Тарасова заявила, что футболист Дзюба волен делать со своей жизнью все, что угодно

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новые интимные видео с участием нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Ее слова приводит Sport24.

«Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит. Зачем это делать?» — заявила тренер. Она подчеркнула, что Дзюба волен делать со своей жизнью все, что угодно, не нарушая законов.

9 июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы. На видеозаписи спортсмен демонстрирует обнаженные части тела. Футболист заявил, что не хочет возвращаться к этой теме, так как давно сделал выводы.

В ноябре 2020 года Дзюба также оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените», за который он тогда выступал.

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    Анастасия Борисова
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