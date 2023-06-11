В России ответили на обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС

Депутат Чепа назвал глупыми обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС

Обвинения Украины в адрес России в причастности к подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выглядят глупыми, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на соответствующие заявления Киева.

«Украина планировала контрнаступление с апреля. Контрнаступления не произошло, и вряд ли оно может начаться в том виде, в котором планировали США, а [президент Украины Владимир] Зеленский обещал это исполнить. Они искали причину, чтобы объяснить несостоявшееся наступление. Мы прекрасно помним, сколько попыток было на протяжении года, чтобы совершить диверсию относительно этой плотины, — и стреляли, и бомбили, и диверсантов отправляли, и сплавляли по течению мины. Искать причины и обвинять нас, что мы это сделали, по крайней мере глупо, даже если не брать во внимание те две позиции, о которых я сейчас сказал», — объяснил депутат.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Москва подорвала энергетический объект, чтобы сорвать планы Киева. По ее словам, так российская сторона попыталась сузить географию возможных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление страны началось. Он не стал рассказывать подробности, но пообещал, что «мы обязательно это все будем ощущать».

Крушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела. Близлежащие населенные пункты затопило, людей начали эвакуировать. Российская и украинская стороны обвинили друг друга в произошедшем.