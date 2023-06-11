Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 11 июня 2023Бывший СССР

В России ответили на обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС

Депутат Чепа назвал глупыми обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Обвинения Украины в адрес России в причастности к подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выглядят глупыми, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на соответствующие заявления Киева.

«Украина планировала контрнаступление с апреля. Контрнаступления не произошло, и вряд ли оно может начаться в том виде, в котором планировали США, а [президент Украины Владимир] Зеленский обещал это исполнить. Они искали причину, чтобы объяснить несостоявшееся наступление. Мы прекрасно помним, сколько попыток было на протяжении года, чтобы совершить диверсию относительно этой плотины, — и стреляли, и бомбили, и диверсантов отправляли, и сплавляли по течению мины. Искать причины и обвинять нас, что мы это сделали, по крайней мере глупо, даже если не брать во внимание те две позиции, о которых я сейчас сказал», — объяснил депутат.

Материалы по теме:
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
6 июня 2023
Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
6 июня 2023

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Москва подорвала энергетический объект, чтобы сорвать планы Киева. По ее словам, так российская сторона попыталась сузить географию возможных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление страны началось. Он не стал рассказывать подробности, но пообещал, что «мы обязательно это все будем ощущать».

Крушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела. Близлежащие населенные пункты затопило, людей начали эвакуировать. Российская и украинская стороны обвинили друг друга в произошедшем.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны показало ликвидацию атаковавших корабль «Приазовье» катеров-дронов
    На Украине опубликовали ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым
    Жители московской многоэтажки пожаловались на нашествие змей
    Кардиолог объяснил проблемы с сердцем госпитализированного Стаса Пьехи
    Случай гибели от «Мистера Сидра» зафиксировали еще в одном регионе России
    В Херсонской области разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве
    Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»
    Москвич устроил опасный дрифт на столичном шоссе и попал на видео
    На Украине сообщили о взрыве в Харькове
    В России ответили на обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.