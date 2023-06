Пляжи Хургады открылись для туристов после нападения акулы

АТОР: на пляжах египетского курорта Хургада снова разрешили купаться после нападения акулы

Власти Египта разрешили туристам купаться и заниматься водными видами спорта на пляжах курортов Хургада и Эль-Гуна, за исключением места, где произошло нападение акулы на россиянина. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что в воскресенье, 11 июня, пляжи Хургады открылись для туристов после двухдневного запрета, введенного из-за нападения акулы на человека. Местные власти отметили, что за два дня наблюдений за ситуацией в море никаких аномальных явлений зарегистрировано не было.

Однако пляж Dream Beach, где произошел несчастный случай, все еще остается закрытым — там будут пересматривать стандарты безопасности. В АТОР со ссылкой на египетские СМИ сообщили, что в ближайшее время объявят тендер на закупку и установку защитных сеток и отпугивающих акул устройств, которые разместят на этом участке побережья.

Ранее туроператор Tez Tour составил список отелей Хургады с сетками от акул в воде. В перечень вошли гостиницы Albatros, Alf Leila wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurghada, Grand Seas by Sunrise, Mirage Resort & Aquapark, Mercure Hurghada, Rixos Premium Magawish и другие.

Несчастный случай произошел днем 8 июня в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина не у побережья, а в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды. Позже стало известно, что акулу удалось поймать.