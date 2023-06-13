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16:55, 13 июня 2023Спорт

Месси высказался об участии в чемпионате мира-2026

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не поедет на чемпионат мира-2026

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об участии в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит Marca со ссылкой на Titan Sports.

Футболист заявил, что мундиаль-2022 в Катаре был последним для него. «Я посмотрю, как все сложится, но, по идее, нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — подчеркнул Месси.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Отмечалось, что это поможет ему принять участие в чемпионате мира-2026.

На прошедшем в Катаре мундиале Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира и был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала форварда лучшим игроком 2022 года.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые пройдет в трех странах одновременно. На этот момент Месси будет 39 лет.

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    Анастасия Борисова
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