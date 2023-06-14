Российскую фехтовальщицу отстранили от чемпионата Европы после жалобы Украины

Российскую фехтовальщицу Кобзеву отстранили от чемпионата Европы после жалобы Украины

Российскую саблистку Валерию Кобзеву отстранили от участия в чемпионате Европы в болгарском Пловдиве. Список спортсменов опубликован на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

По информации Inside the Games, участие спортсменки вызвало недовольство Министерства молодежи и спорта Украины, так как она поддерживала СВО. «Действия Кобзевой вызвали дискуссии о роли спортсменов как общественных деятелей и о влиянии их заявлений на международные отношения», — пожаловались там.

Федерация фехтования России 13 июня опубликовала список спортсменов, которые будут участвовать в чемпионате Европы. Среди них была и Кобзева.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.