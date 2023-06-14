Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по «аренде Крыма». Как на это отреагировали в Кремле?

Лукашенко: в стамбульском соглашении Москвы и Киева были договоренности по «аренде Крыма»

Проект соглашения о прекращении боевых действий на Украине, обсуждавшийся Москвой и Киевом весной 2022 года в Стамбуле, включал договоренности по Крыму и Донбассу. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, соответствующий документ, парафированный сторонами соглашения, передал ему президент России Владимир Путин.

Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор. (...) А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Реакция России

Слова белорусского президента прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что на стамбульских переговорах договоренности об «аренде Крыма» не обсуждались, поскольку российский регион «не может быть никем арендован».

Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также высказал мнение, что российская делегация не могла согласиться на подобное предложение в ходе переговоров с Украиной.

«Это кто-то неправильно [сказал]. Возможно, это было предложение Украины, и об этом слышали как вариант, который они хотели использовать, получить за деньги. Мы с такой инициативой точно не выступали и никогда бы не стали выступать, потому что Крым — это наша территория», — пояснил он.

При этом парламентарий обратил внимание, что переговоры в Стамбуле были очень сложными, поскольку Киев «последовательно срывал все переговоры».

Переговоры в Стамбуле

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.

Позже прошли еще несколько раундов переговоров в онлайн-формате, после чего они прекратились. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В июне, оценивая возможность переговоров с Украиной, Песков заявил, что в Москве в настоящий момент не видят предпосылок для диалога с Киевом.

Другие высказывания Лукашенко

Президент Белоруссии также рассказал, что Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Минском. При этом Лукашенко указал на то, что переговорный процесс проходил нормально, пока не вмешались США. «Узнали американцы, пошли какие-то трения», — заявил он.

По его словам, после этого Киев предлагал провести следующий раунд переговоров в Стамбуле, однако он отказался, «послав на хрен» украинскую делегацию из-за такой инициативы. Как пояснил глава республики, его возмущение было вызвано предложением обсудить в Турции вопросы, касающиеся Украины и Белоруссии. «Что мы в Стамбул поедем? Мы граничим с вами», — сказал президент.

Лукашенко также отметил, что для завершения конфликта на Украине есть большие предпосылки, однако этому могут воспрепятствовать действия западных политиков. «Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно», — подчеркнул глава государства.