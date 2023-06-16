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09:12, 16 июня 2023Спорт

Месси рассказал о влиянии победы на чемпионате мира на его карьеру

Лионель Месси рассказал, что если бы не стал чемпионом мира, его бы уже не было в сборной

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о влиянии победы на чемпионате мира-2022 на его карьеру. Его цитирует издание TyC Sports.

Месси заявил, что получил большое удовольствие от турнира потому, что знал, что он может стать последним. «Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями», — поделился форвард.

Футболист отметил, что отсутствие победы на мундиале означало бы, что ему чего-то недостает. «Сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим», — заключил он.

Ранее Месси сделал заявление о будущем в национальной сборной. «Я посмотрю, как все сложится, но, по идее, нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — подчеркнул он.

На прошедшем в Катаре мундиале Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира и был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала форварда лучшим игроком 2022 года.

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