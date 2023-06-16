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16:06, 16 июня 2023Из жизни

Зоозащитница завещала кусок своего сердца «бессердечному» Илону Маску

Rolling Stone: глава PETA завещала треть своего сердца Илону Маску

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Глава организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») Ингрид Ньюкирк в обновленном завещании пожелала разослать некоторые части своего тела известным личностям. О некоторых адресатах она рассказала в интервью Rolling Stone.

В частности, зоозащитница пожелала отправить кусок своего сердца (треть органа) основателю SpaceX, владельцу соцсети Twitter Илону Маску, который, по ее словам, бессердечен. «К сожалению, я посылаю ему часть своего сердца не потому, что люблю его. Поясняю — я подумала о своем сердце, потому что у него его, судя по всему, нет», — заявила Ньюкирк. Она назвала Маска гением, однако напомнила, что основанная им нейротехнологическая компания Neuralink в рамках своих исследований проводила эксперименты на обезьянах. Выжили при этом далеко не все животные.

Кроме того, часть своей шеи Ньюкирк завещала отправить Карлу III, если королевская семья не прекратит поощрять голубиные гонки через Ла-Манш. По данным PETA, многим проигравшим птицам сворачивают шеи после соревнований.

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Также зоозащитница пожелала, чтобы компании, которые, по ее мнению, неэтично обращаются с животными, тоже получили от нее подарки. Так, Ньюкирк завещала использовать ее кожу для пошива сумок люксовой марки Hermes. При этом, несмотря на обновление завещания, 74-летняя женщина заявила Rolling Stone, что на покой уходить не собирается.

PETA была основана в 1980 году Ингрид Ньюкирк и Алексом Пачеко и в настоящий момент является одной из крупнейших организаций, объявивших своей целью борьбу за права животных. При этом многие акции PETA критикуются даже коллегами за излишний радикализм. В 2020 году контртеррористическое подразделение полиции Великобритании в список потенциальных угроз наряду с неонацистскими группировками включило Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России), PETA и Extinction Rebellion.

Ранее сообщалось, что миллионер из Великобритании отказался завещать деньги детям. Он объяснил свое решение тем, что не хочет превратить отпрысков в бездельников без желаний и стремлений.

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    Никита Савин
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