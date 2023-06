Экс-разведчик США назвал встречу Путина с военкорами поступком настоящего лидера

Экс-разведчик США Риттер: Путин проявил уверенность и стойкость на встрече с военкорами

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин проявил уверенность и стойкость во время встречи с военными корреспондентами. Об этом завил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что Путин не боялся и не избегал вопросов от военкоров, которые побывали на передовой. По мнению Риттера, президент отвечал спокойно и уверенно, как и должен делать настоящий сильный лидер своей страны.

По словам экс-разведчика, невозможно представить, чтобы президент США Джо Байден сделал бы что-то подобное.

Президент Владимир Путин провел встречу с военкорами во вторник, 13 июня. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в общении с главой государства приняли участие представители телеканалов и СМИ, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

Ранее американские СМИ назвали слова о потерях Киева и горящих западных боевых машинах пехоты ключевыми заявлениями в речи Путина на встрече с военкорами.

В частности, журналисты The Washington Post отметили, что президент дал самые развернутые комментарии по поводу конфликта на Украине с начала спецоперации. А издание The New York Times назвало необычным формат встречи Путина с военкорами.