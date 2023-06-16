Глава ЮАР захотел провести встречу с Путиным

Глава ЮАР Рамафоса заявил о намерении провести переговоры с Путиным и обсудить БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить саммит БРИКС. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

По словам главы ЮАР, он провел «очень честные обсуждения» с президентом Украины Владимиром Зеленским и надеется на то, что такой же будет его двусторонняя встреча с российским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и ЮАР не исключена.

Ранее Путин созвонился с коллегой из ЮАР. Главы стран обсудили африканскую инициативу по способам урегулирования конфликта на Украине. Они также договорились, что Путин в ближайшее время примет делегацию глав ряда государств Африки.

