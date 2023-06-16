Тарасова раскритиковала возможный допуск россиян на ОИ-2024 в статусе беженцев

Тарасова назвала унизительным возможное участие россиян в ОИ-2024 в статусе беженцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала возможный допуск россиян на Олимпийские игры-2024 в статусе беженцев. Ее слова передаетРИА Новости.

Тарасова назвала подобные условия участия в турнире унизительными. «Какие мы беженцы? Откуда мы бежали и куда?» — добавила она.

Министр спорта России Олег Матыцин также осудил условия Международного олимпийского комитета (МОК). «Если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — заключил он.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило о решении МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев. Отмечалось, что для этого атлеты должны будут выполнить несколько условий, в том числе прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

