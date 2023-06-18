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05:05, 18 июня 2023Россия

«И у этого человека в руках ядерное оружие». Зампред Совбеза России Медведев раскритиковал заявления Байдена

Зампред Совбеза РФ Медведев раскритиковал заявление Байдена о ядерном оружии в Белоруссии
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpresss.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале раскритиковал заявление президента США Джо Байдена о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Политик назвал американского лидера «старым трухлявым пнем, страдающим деменцией» и напомнил, что ядерное оружие Соединенных Штатов, причем, не тактическое, а авиационный боезапас, размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.

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27 февраля 2023

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден назвал безответственным размещение ядерного оружия в Белоруссии.

Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно

Джо Байденпрезидент США

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.

По его словам, Соединенные Штаты не видят, что могло бы быть «указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континент».

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Договоренности о ядерном оружии в Белоруссии

26 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также сообщил, что Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, а также передала ракетный комплекс «Искандер».

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Глава белорусского ведомства Виктор Хренин отметил, что в условиях «не прекращающихся агрессивных выпадов» НАТО такие переговоры имеют особенно важное значение.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску, не уточнив, в каком именно количестве они были переданы.

13 июня Лукашенко заявил, что Минск получил от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории республики.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс серьезно относится к размещению российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

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    Марина Совина
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