Госпитализированный футболист ПСЖ вышел из комы

Telecinco: упавший с лошади голкипер ПСЖ Серхио Рико вышел из комы

Стало известно об улучшении состояния вратаря французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Серхио Рико, госпитализированного после падения с лошади. Об этом сообщает Telecinco.

По информации издания, голкипер вышел из комы. Отмечается, что ему больше не дают седативные препараты.

9 июня врачи сообщили, что футболиста снова ввели в искусственную кому. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».