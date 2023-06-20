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10:49, 20 июня 2023Спорт

Игрок «Локомотива» рассказал о прозвище Дзюбы в команде

Игрок «Локомотива» Магкеев рассказал, что называет Дзюбу старым дедом, который не бегает

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о прозвище нападающего Артема Дзюбы в команде. Его слова приводит Sport24.

Магкеев сказал, что Дзюба много шутит и разряжает обстановку, но ему мало кто отвечает. «А я Артему спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется», — заявил защитник.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой 25 мая. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и совершил пять голевых передач.

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