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09:14, 20 июня 2023Спорт

МОК оценил возможный допуск россиян на ОИ-2024 в статусе беженцев

МОК назвал лишенной смысла информацию о возможном допуске россиян на ОИ‑2024 как беженцев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) оценил возможный допуск российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в статусе беженцев. Комментарий пресс‑службы организации приводит «Матч ТВ».

В организации назвали эту информацию лишенной смысла. «Позиция МОК остается абсолютно неизменной», — подчеркнули в пресс‑службе, напомнив про рекомендации по участию россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило о решении МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев. Отмечалось, что для этого атлеты должны будут выполнить несколько условий, в том числе прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Окончательное решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

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