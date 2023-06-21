Обеспокоенность ЦБ из-за «накачанной» псевдольготами ипотеки объяснили

Риелтор Апрелев: «накачанная» псевдольготами ипотека неопасна для потребителя

«Накачанная» псевдольготами ипотека не представляет опасности для потребителя, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил обеспокоенность Центробанка (ЦБ) из-за ипотеки.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор беспокоит ипотека, «накачанная» льготными и псевдольготными программами.

Выступая в Совете Федерации, она объяснила, что ЦБ принимает меры для противостояния такому положению дел. По словам Набиуллиной, с помощью регуляторных мер сейчас ограничиваются темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом.

Для потребителя предложения с низкой ставкой неопасны. Чем дешевле ему обходится ипотека, тем ему лучше. В этом смысле речь идет об угрозе не потребителю — человеку, который берет ипотеку, а банку Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов

«Угроза заключается в том, что банки выдают ипотеку по нерыночной цене. И если цены на рынке недвижимости не будут расти, а по большинству прогнозов они в ближайшее время расти не будут, то в случае отказа от платежей по кредиту со стороны приобретателя квартиры возникают высокие риски. Связаны они с тем, что банк не сможет вернуть объем выданного ипотечного кредита. Потому что реальная рыночная стоимость недвижимости может быть 70, 60 и даже 50 процентов [от суммы кредита]», — объяснил Апрелев.

Риелтор добавил, что для банков появляются колоссальные риски возникновения так называемого пузыря.

«В этом случае банки не смогут вернуть выданные кредиты, которые на сегодняшний момент уже под 12 триллионов рублей. И если эта ситуация приведет к обвалу рынка и некой коррекции, то это будет сложная история, похожая на историю с американскими банками и ипотечным кризисом в 2008 году», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Глава Центробанка не впервые выражает обеспокоенность быстрым ростом выдачи ипотеки в России. 15 июня Набиуллина пообещала, что ЦБ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки, если применения существующих инструментов будет недостаточно.