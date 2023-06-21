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22:58, 21 июня 2023Спорт

Роднина оценила проверку МОК в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Роднина заявила, что МОК избавляется от России после проверки Исинбаевой и Тарпищева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила проверку комитета по этике Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к Вооруженным силам России (ВС РФ). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что уход Исинбаевой и Тарпищева из МОК не уменьшит влияние России в организации. Она обратила внимание, что у обоих сроки членства в комитете подходят к концу. «Два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять. Они уже не знают, как от нас избавиться!» — подытожила депутат.

Ранее 21 июня о проверке сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он рассказал, что будут рассмотрены поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с ВС РФ или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Анастасия Борисова
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