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18:11, 21 июня 2023Спорт

Тарасова оценила решение сейма Литвы лишить гражданства фигуристку-чемпионку

Тарасова назвала решение сейма Литвы лишить гражданства Дробязко бредом сумасшедшего

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение сейма Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала санкции бредом сумасшедшего. Она обратила внимание на то, что в Литве Дробязко не могла найти работу, а Россия предоставила ей возможность зарабатывать деньги в шоу. «Демократия приобретает уродливые формы», — подчеркнула тренер.

Ранее 21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало участие фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в танцах на льду. Пара стала бронзовым призером чемпионата мира.

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    Анастасия Борисова
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