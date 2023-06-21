Тарасова оценила решение сейма Литвы лишить гражданства фигуристку-чемпионку

Тарасова назвала решение сейма Литвы лишить гражданства Дробязко бредом сумасшедшего

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение сейма Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала санкции бредом сумасшедшего. Она обратила внимание на то, что в Литве Дробязко не могла найти работу, а Россия предоставила ей возможность зарабатывать деньги в шоу. «Демократия приобретает уродливые формы», — подчеркнула тренер.

Ранее 21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало участие фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в танцах на льду. Пара стала бронзовым призером чемпионата мира.