В наряде Блиновской на суде разглядели попытку скрыть свое богатство

Имиджмейкер Райская: Елена Блиновская пыталась скрыть богатство белым костюмом

Имиджмейкер Ксения Райская разглядела в наряде блогерши Елены Блиновской на суде попытку скрыть свое богатство. Ее комментарий приводит KP.RU.

Известно, что обвиняемая в неуплате налогов инфлюэнсерша появилась на слушании в льняном костюме белого цвета и кожаных тапках бренда Birkenstock стоимостью около 100 евро (9211 рублей). При этом от аксессуаров подозреваемая решила отказаться. Кроме того, она надела солнцезащитные очки, однако не взяла с собой сумку.

По словам эксперта по стилю, Блиновская намеренно выбрала белый цвет, поскольку он символизирует чистоту и невинность. «При этом ткани не сухие, а струящиеся, а модель расслабленная. Это сигнал открытости, готовности к переговорам. Комфортности образу добавляет и "бабушкина" обувь. А главная деталь — очки, за темными линзами которых можно скрыть любые эмоции», — высказалась Райская.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Собеседница издания также обратила внимание на то, что знаменитость пришла на суд без сумки. «Судя по всему, Елена целенаправленно пыталась обезличить свой образ, убрать любые маркеры, которые выдали бы ее состояние или даже стоимость гардероба. Так, например, идентифицировать ее костюм практически невозможно. Скорее всего, это малоизвестный бренд», — заключила она.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше, обвиняемой в неуплате налогов, еще на один месяц. 26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.