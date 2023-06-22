Подводник описал судьбу пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа

Подводник Борисов допустил взрывную разгерметизацию пропавшего возле «Титаника» батискафа

Скорее всего в батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», произошла взрывная разгерметизация в момент погружения, считает бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. Судьбу аппарата и людей на борту он описал в беседе с «Лентой.ру».

Взрывная разгерметизация

«Они (экипаж — прим. «Ленты.ру»), наверняка, не успели даже сообразить, что происходит — была так называемая взрывная разгерметизация, мгновенно туда хлынула вода под большим давлением. Я думаю, они даже не поняли, что это конец», — поделился подводник.

По его мнению, другие версии развития событий маловероятны, так как связь с экипажем была потеряна примерно через 1 час 40 минут после начала погружения.

То есть они не дошли еще даже до дна. Обычно такое погружение около двух с половиной часов занимает в ускоренном режиме. Так что что-то произошло в момент погружения Тенгиз Борисов подводник

Военный также усомнился в версии с возгоранием аккумуляторов. Как правило, на таких аппаратах они вынесены за прочный корпус и находятся в отельной капсуле за бортом, сказал подводник. «Даже если бы аккумуляторы загорелись, экипаж бы при этом не пострадал — они бы благополучно сбросили балласт и вспыли, но поскольку они на поверхности не оказались, единственный вариант, который можно себе представить — это поступление воды, потеря плавучести и затопление аппарата», — уточнил он.

Что случилось

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона.

Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

Связь с батискафом оборвалась спустя 1 час 45 минут после начала погружения. Аппарат должен был достичь максимальной глубины — 3800 метров.

Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа «Титан». Специалисты уточнили, что канадский самолет P-3 зафиксировал стук. При этом поиски источника дали отрицательные результаты.

Экипаж находится под водой уже более трех суток. Запаса кислорода осталось на несколько часов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.