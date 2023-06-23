В столице России появилась возможность арендовать «Москвич»

В сервисе каршеринга «Яндекс драйв» появились 200 кроссоверов «Москвич 3»

Сервис каршеринга «Яндекс драйв» получил 200 кроссоверов «Москвич 3». Отечественные автомобили можно будет взять в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба производителя.

В аренду поступил кроссовер в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и автоматической коробкой передач. До конца июля число кроссоверов в автопарке сервисов каршеринга увеличится до 500 автомобилей, добавил гендиректор завода Дмитрий Пронин.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что автозавод «Москвич» и подразделение «Яндекса» подписали соглашение о поставке пяти тысяч кроссоверов для парков такси и каршеринга. Две тысячи из них будут оснащены электродвигателем. Такой крупный заказ на поставки электрокаров поможет улучшить экологию столицы и станет хорошим примером для других городов, добавил Собянин.

Президент России Владимир Путин предложил использовать в сфере такси и каршеринга (кратковременной аренды машины с поминутной оплатой — прим. «Ленты.ру») только машины российского производства. Профильные ведомства должны представить свои соображения по этому вопросу до 1 августа.

Также депутаты Мосгордумы рекомендовали заменить автопарк столичных чиновников со служебных Toyota Camry на автомобили «Москвич 3» и его электроверсию «Москвич 3е». Депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что «Москвич» можно считать отечественным автомобилем, несмотря на разные оговорки и нюансы (модель которую собирают на московском предприятии, является перелицовкой китайского кроссовер JAC JS4).