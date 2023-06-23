Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:49, 23 июня 2023Экономика

В столице России появилась возможность арендовать «Москвич»

В сервисе каршеринга «Яндекс драйв» появились 200 кроссоверов «Москвич 3»

Фото: Московский автомобильный завод «Москвич»

Сервис каршеринга «Яндекс драйв» получил 200 кроссоверов «Москвич 3». Отечественные автомобили можно будет взять в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба производителя.

В аренду поступил кроссовер в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и автоматической коробкой передач. До конца июля число кроссоверов в автопарке сервисов каршеринга увеличится до 500 автомобилей, добавил гендиректор завода Дмитрий Пронин.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что автозавод «Москвич» и подразделение «Яндекса» подписали соглашение о поставке пяти тысяч кроссоверов для парков такси и каршеринга. Две тысячи из них будут оснащены электродвигателем. Такой крупный заказ на поставки электрокаров поможет улучшить экологию столицы и станет хорошим примером для других городов, добавил Собянин.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022

Президент России Владимир Путин предложил использовать в сфере такси и каршеринга (кратковременной аренды машины с поминутной оплатой — прим. «Ленты.ру») только машины российского производства. Профильные ведомства должны представить свои соображения по этому вопросу до 1 августа.

Также депутаты Мосгордумы рекомендовали заменить автопарк столичных чиновников со служебных Toyota Camry на автомобили «Москвич 3» и его электроверсию «Москвич 3е». Депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что «Москвич» можно считать отечественным автомобилем, несмотря на разные оговорки и нюансы (модель которую собирают на московском предприятии, является перелицовкой китайского кроссовер JAC JS4).

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    США и ЕС захотели переубедить сохраняющие нейтралитет по Украине страны
    Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма
    Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС россиян
    Богатые страны выплатят долг в миллиарды долларов для спасения планеты
    МИД заявил о запрете на въезд чиновников ЕС в Россию в ответ на санкции
    Ники Минаж и Ice Spice выпустили трек для фильма «Барби»
    Стюардесса призвала пассажиров не делать одну отвратительную вещь в самолете
    На Западе сообщили об усталости Зеленского от борьбы с коррупцией
    Деталь внешности жены Бибера рассмешила фанатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.