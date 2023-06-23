В МИД пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

Захарова пообещала, что Москва ответит на санкции ЕС против российских журналистов

Москва ответит на санкции Европейского союза (ЕС) против российских журналистов. Под такие рестрикции должны попасть европейские журналисты и чиновники. Такое обещание дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

Российский дипломат гарантировала ответ на санкции ЕС со стороны Москвы. «И в отношении еэсовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — добавила Захарова.

Об 11-м пакете санкций против России, подготовленном Европейским союзом, стало известно ранее 23 июня. Новые ограничения касаются в том числе военных корреспондентов: Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Помимо них, в черный список ЕС попали Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов. В рамках нового пакета санкций ЕС также запретил вещание российских каналов RT Balkan, «Царьград», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».

В феврале под санкции также попали «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и Александр Коц. Помимо этого, в марте прошлого года ЕС запретил трансляцию и распространение контента Sputnik и RT на территории Европы. ЕС ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран союза.

По состоянию на 23 июня почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями Евросоюза. Такие данные приведены в заявлении Совета ЕС. Подобные ограничительные меры ЕС, в том числе очередной пакет антироссийских санкций, введены «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».