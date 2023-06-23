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19:40, 23 июня 2023Мир

В МИД пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

Захарова пообещала, что Москва ответит на санкции ЕС против российских журналистов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва ответит на санкции Европейского союза (ЕС) против российских журналистов. Под такие рестрикции должны попасть европейские журналисты и чиновники. Такое обещание дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

Российский дипломат гарантировала ответ на санкции ЕС со стороны Москвы. «И в отношении еэсовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — добавила Захарова.

Об 11-м пакете санкций против России, подготовленном Европейским союзом, стало известно ранее 23 июня. Новые ограничения касаются в том числе военных корреспондентов: Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Помимо них, в черный список ЕС попали Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов. В рамках нового пакета санкций ЕС также запретил вещание российских каналов RT Balkan, «Царьград», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».

В феврале под санкции также попали «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и Александр Коц. Помимо этого, в марте прошлого года ЕС запретил трансляцию и распространение контента Sputnik и RT на территории Европы. ЕС ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран союза.

По состоянию на 23 июня почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями Евросоюза. Такие данные приведены в заявлении Совета ЕС. Подобные ограничительные меры ЕС, в том числе очередной пакет антироссийских санкций, введены «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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