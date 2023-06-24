На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей о Пригожине и ЧВК «Вагнер»
На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей, посвященный ситуации вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Телеведущая Екатерина Андреева кратко описала начало событий. Затем были показаны кадры, которые распространились в Telegram-каналах, аффилированных с ЧВК «Вагнер», и якобы доказывающие нанесение российскими военными удара по тыловым лагерям компании. Андреева назвала видеозапись постановкой. «Первый признак — отсутствие других свидетельств», — сказала ведущая.
«Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений. Телеграм-канал "Рыбарь" зафиксировал метаданные аудиофайлов: все они одинаковые. Из этого известно, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. Третий признак фейка — с момента публикации видео с якобы последствиями ударов до момента появления первого ролика с заявлением [Пригожина] прошло не более 15 минут», — продолжила Андреева.
«При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения», — добавила она. Затем в выпуске пересказали последние новости о происходящем, в частности, заявления силовых ведомств касаемо Пригожина и ЧВК «Вагнер».
В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».
Между тем к бойцам ЧВК «Вагнер» обратились Центр общественных связей ФСБ и несколько высокопоставленных военачальников. В частности, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться и решить все проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего. Президент Владимир Путин проинформирован о происходящем, но лично не комментировал ситуацию.