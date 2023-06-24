Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:41, 24 июня 2023Интернет и СМИ

На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей о Пригожине и ЧВК «Вагнер»

На Первом канале назвали фейком видео с последствиями удара по лагерю ЧВК «Вагнер»

Кадр: 1tv.ru/live

На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей, посвященный ситуации вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Телеведущая Екатерина Андреева кратко описала начало событий. Затем были показаны кадры, которые распространились в Telegram-каналах, аффилированных с ЧВК «Вагнер», и якобы доказывающие нанесение российскими военными удара по тыловым лагерям компании. Андреева назвала видеозапись постановкой. «Первый признак — отсутствие других свидетельств», — сказала ведущая.

«Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений. Телеграм-канал "Рыбарь" зафиксировал метаданные аудиофайлов: все они одинаковые. Из этого известно, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. Третий признак фейка — с момента публикации видео с якобы последствиями ударов до момента появления первого ролика с заявлением [Пригожина] прошло не более 15 минут», — продолжила Андреева.

«При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения», — добавила она. Затем в выпуске пересказали последние новости о происходящем, в частности, заявления силовых ведомств касаемо Пригожина и ЧВК «Вагнер».

Материалы по теме:
«Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину
«Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину
1 июня 2023
ФСБ завела на Пригожина дело о вооруженном мятеже. Он заявил об ударе военных по «Вагнеру», Минобороны это опровергло
ФСБ завела на Пригожина дело о вооруженном мятеже. Он заявил об ударе военных по «Вагнеру», Минобороны это опровергло
23 июня 2023

В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Между тем к бойцам ЧВК «Вагнер» обратились Центр общественных связей ФСБ и несколько высокопоставленных военачальников. В частности, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться и решить все проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего. Президент Владимир Путин проинформирован о происходящем, но лично не комментировал ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей о Пригожине и ЧВК «Вагнер»
    По трассе М-4 в Ростовской области перекрыли движение
    Зеленскому предсказали признание поражения Украины из-за провала наступления
    WhatsApp ввел новые инструменты для защиты пользователей
    Власти Кубани описали ситуацию в регионе на фоне заявлений Пригожина
    В ДНР назвали опасную точку на запорожском направлении
    В США высказались о ситуации в России после заявлений Пригожина
    ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и приготовились к наступлению
    Власти Крыма призвали жителей доверять только официальным данным
    Путин рассказал о новых возможностях для России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.