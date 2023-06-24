На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей о Пригожине и ЧВК «Вагнер»

На Первом канале назвали фейком видео с последствиями удара по лагерю ЧВК «Вагнер»

На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей, посвященный ситуации вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Телеведущая Екатерина Андреева кратко описала начало событий. Затем были показаны кадры, которые распространились в Telegram-каналах, аффилированных с ЧВК «Вагнер», и якобы доказывающие нанесение российскими военными удара по тыловым лагерям компании. Андреева назвала видеозапись постановкой. «Первый признак — отсутствие других свидетельств», — сказала ведущая.

«Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений. Телеграм-канал "Рыбарь" зафиксировал метаданные аудиофайлов: все они одинаковые. Из этого известно, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. Третий признак фейка — с момента публикации видео с якобы последствиями ударов до момента появления первого ролика с заявлением [Пригожина] прошло не более 15 минут», — продолжила Андреева.

«При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения», — добавила она. Затем в выпуске пересказали последние новости о происходящем, в частности, заявления силовых ведомств касаемо Пригожина и ЧВК «Вагнер».

В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Между тем к бойцам ЧВК «Вагнер» обратились Центр общественных связей ФСБ и несколько высокопоставленных военачальников. В частности, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться и решить все проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего. Президент Владимир Путин проинформирован о происходящем, но лично не комментировал ситуацию.