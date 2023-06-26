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18:54, 26 июня 2023Среда обитания

В Ростове-на-Дону рассказали о нюансах ремонта дорог после ухода ЧВК «Вагнер»

В Ростове-на-Дону 11 бригад занялись ремонтом дорог после ухода ЧВК «Вагнер»

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону 11 бригад занялись восстановлением дорожного покрытия, которое было повреждено военной техникой во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в минувшие выходные. О нюансах работ со ссылкой на пресс-службу мэрии города сообщает РБК.

В администрации города отметили, что ремонт дорог ведется «в зависимости от погодных условий». Ее представитель пояснил, что мелкие повреждения покрытия ликвидируют с помощью струйно-инъекционного способа, а крупные — фрезеруются, чтобы в дальнейшем уложить на этих участках новый асфальт.

25 июня стало известно, что в Ростове-на-Дону у здания главного штаба Южного военного округа начали восстанавливать поврежденный во время движения колонны техники ЧВК «Вагнер» асфальт. Рабочие занялись фрезеровкой дороги на Буденновском проспекте.

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Военная техника ЧВК «Вагнер» в общей сложности повредила примерно 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону. Рабочие бригады дорожных служб планируют починить асфальт в городе в течение двух дней.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении ударов по ее тыловым лагерям, после чего пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Впоследствии бойцы «Вагнера» были замечены в Ростове-на-Дону. Колонну с их техникой также увидели на автодороге на пути к Москве.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров белорусского лидера по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день ЧВК покинула Ростов-на-Дону.

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    Полина Кислицына
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