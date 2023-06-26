В Госдуме решили обсудить поправки к нормам о дискредитации вооруженных сил

Вице-спикер Даванков: в Госдуме обсудят поправки к нормам о дискредитации вооруженных сил

После мятежа бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» необходимо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил России, поскольку действующее законодательство уже не отвечает сложившимся реалиям. Об этом заявил вице-спикер Государственной Думы («Новые люди») Владислав Даванков, сообщает РИА Новости в понедельник, 26 июня.

«Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет», — констатировал он, отметив, что на этой неделе пройдет обсуждение данного вопроса с парламентскими партиями.

По мнению вице-спикера, должен быть мораторий на возбуждение дел по данной статье — на публичные мнения относительно действий ЧВК и Вооруженных сил вне зоны боевых действий.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за дискредитацию добровольцев специальной военной операции (СВО) в марте. Ответственность наступает в случае дискредитации добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих Вооруженным силам России в выполнении возложенных на них задач. Административный штраф для граждан составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, по городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников ЧВК двинулись в сторону Москвы.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» — участников событий в Ростове — не будут преследовать за их боевые заслуги.