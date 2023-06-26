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09:43, 26 июня 2023Россия

Депутат Госдумы признался в руководстве операциями ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы Гурулев признался в руководстве операциями ЧВК «Вагнер» в 2014 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев признался в руководстве операциями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Такое заявление депутат сделал в эфире программы на телеканале «Россия 1».

Он пояснил, что происходило это в 2014 году. «Когда ЧВК "Вагнер" только создавалась, первые их боевые проявления были в зоне моей ответственности, в том числе и под моим руководством», — сказал Гурулев.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер» в России. Он счел вагнеровцев самым боеспособным подразделением в стране на сегодняшний день.

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23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа. Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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    Анна Щербакова
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