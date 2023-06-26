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19:29, 26 июня 2023Спорт

Стало известно об опасениях «Реала» за трансфер Мбаппе

ESPN: «Реал» опасается открыто обсуждать трансфер Мбаппе из-за срыва сделки в 2022 году

Фото: Panoramic Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стало известно об опасениях «Реала» за трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в команде не хотят открыто обсуждать покупку форварда из-за срыва сделки с ним в 2022 году. По этой причине представители клуба заявляют, что трансферная кампания завершена.

Отмечается, что Мбаппе хочет присоединиться к мадридцам, несмотря на то, что сообщил о намерении остаться в ПСЖ до 2024 года. Тем не менее, по данным ESPN, за последнее время переговоры о переходе серьезно не продвинулись.

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26 мая 2022

25 июня стало известно, что парижане запрашивают за трансфер Мбаппе 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов отдать за него только 200+20 миллионов. Ранее форвард оповестил руководство ПСЖ о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го «Реал» уже предпринял попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.

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    Андрей Стрельцов
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